Названа самая частая причина смертей из-за алкоголя на Новый год

Самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.

В состоянии глубокого опьянения человек может упасть, получить тяжелую черепно-мозговую травму и не почувствовать этого. Самая частая бытовая причина смерти — аспирация рвотных масс. Без сознания, лежа на спине, человек вдыхает рвоту, что приводит к удушью. Из-за угнетенного кашлевого рефлекса он даже не пытается откашляться, — пояснила Тен.

Она отметила, что повышенная активность ферментов печени у «опытных» потребителей создает иллюзию устойчивости к алкоголю. По словам врача, это не защищает от смертельных рисков, а лишь маскирует момент перехода в критическое состояние.

Опытные потребители алкоголя могут медленнее пьянеть из-за повышенной активности ферментов печени. Но это иллюзия безопасности. Ферменты не безграничны. При литрболе их катастрофически не хватает. «Тренированный» человек просто позже достигает пиковой концентрации, но доза-то поступает смертельная. Он также незаметно для себя переходит черту от опьянения к коме, но делает это, возможно, без выраженных внешних признаков, что еще опаснее для окружающих, которые не успеют вызвать помощь, — резюмировала Тен.

