Топурия высказалась об отсутствии Пугачевой на музыкальных премиях

Публика не сильно расстроится, если на крупных премиях в сфере искусств не будет таких звезд, как певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, без которых раньше не обходилось ни одно подобное мероприятие, заявила певица Кети Топурия в комментарии корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, сказанным на премии «Виктория», эти артистки уже не так любимы публикой, как раньше.

Я думаю, что большие звезды уже как бы не настолько любимые публикой и оцененные, что ничего не будет для них, если на какой-то премии они не появятся, — сказала Топурия.

Ранее певец Александр Ревва на церемонии вручения премии «Виктория» поддержал блогершу Лерчек (Валерию Чекалину). Артист пожелал здоровья находящейся под следствием и больной раком желудка знаменитости.

Кроме того, народный артист России Григорий Лепс заявил, что хотел бы записать совместную песню с певцом Ваней Дмитриенко. По его словам, такая возможность может появиться при написании подходящей композиции.

Также он подчеркнул, что не переживает из-за расставания с моделью Авророй Кибой. Певец с иронией ответил на вопрос о сердечных делах, отметив, что у него «чуть-чуть ниже все свободно».