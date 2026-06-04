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04 июня 2026 в 19:55

Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО

Американский журналист Хелали заявил, что поедет на СВО в ближайшие недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международный секретарь Компартии США, журналист-расследователь Кристофер Хелали, подписавший контракт с Министерством обороны России, отправится в зону специальной военной операции в ближайшие недели, сообщает ТАСС. До этого специалист обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ.

Я неоднократно был в зоне СВО и вернусь туда в ближайшие недели, — сказал Хелали.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что всех артистов необходимо обязать выступать перед российскими бойцами и жителями прифронтовых территорий. С такой инициативой также выступил народный артист России Владимир Машков. Запашный согласился с ним и осудил деятелей культуры, которые не выезжают с гуманитарной помощью в новые регионы.

До этого президент России объяснил, что сделал заявление о приближении развязки конфликта на Украине исходя из текущей ситуации на поле боя. По словам главы государства, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям.

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