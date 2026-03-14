«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что хотел бы записать совместную песню с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. Он подчеркнул, что сотрудничество возможно, если появится подходящая композиция, передает корреспондент NEWS.ru церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

У нас с Ваней Дмитриенко есть несколько произведений. Если будет достойное произведение, что у него получается очень хорошо, то я бы с удовольствием, — отметил Лепс.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату». По его словам, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.

Агент элитной недвижимости Диана Достовалова между тем заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных. Также в особняке есть спа-зона с большим бассейном и сауной, зимний сад, библиотека и встроенный гараж на два автомобиля.