Эффектный перехват украинского Ан-196 российской «Калиткой» попал на видео

Российская турель «Калитка» сбила украинский дрон, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на военкора Андрея Филатова. По информации источника, речь может идти о БПЛА Ан-196 или «Чаклун-В». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В издании рассказали, что на поражение воздушной цели расход боеприпасов составил 37 патронов. Других подробностей операции не приводилось.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. По информации источника, подразделения 114-го мотострелкового полка взяли под контроль один из важных узлов обороны противника. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Россия повышает количество и качество своих беспилотных летательных аппаратов. По словам украинского военачальника, это создало серьезные проблемы для украинской армии.