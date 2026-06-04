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04 июня 2026 в 14:18

Раскрыто, как изменится отношение США к украинскому конфликту после выборов

Политолог Дудаков: США охотно помогут Украине при победе демократов на выборах

Белый дом Белый дом Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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США охотно помогут Украине при победе демократов на выборах в конгресс, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если оппозиция республиканцев получит большинство, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может полностью потерять инициативу на украинском направлении.

Американские законодатели чаще начали бросать вызов администрации Трампа. За одну ночь они приняли антивоенную резолюцию с требованием прекратить противостояние в Иране. Одновременно они пытаются принять билль в поддержку Украины. Дальше последует общее голосование в Конгрессе США, в нижней палате и сенате. В целом мы видим тренд ослабления влияния Трампа и его команды. Глава Белого дома теряет контроль над законодателями. Если демократы получат большинство на выборах в конгресс, они будут принимать много проукраинских биллей и требовать усилить поддержку Киева. Глава Белого дома может потерять инициативу на украинском направлении, — пояснил Дудаков.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на рассмотрение законопроекта, предусматривающего помощь Украине и санкции против России. По итогам голосования инициативу поддержали 218 законодателей.

США
Дональд Трамп
Украина
демократы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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