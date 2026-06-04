Синхронист Мальцев раскрыл, что поразило его на Российско-Китайских играх Мальцев заявил, что на Российско-Китайских играх поразила церемония награждения

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал NEWS.ru, что больше всего был поражен красочной церемонией награждения на Российско-Китайских играх. Спортсмен отметил, что помимо спортивной части также была организована культурная программа.

Мы получили огромное количество позитивных эмоций, потому что соревнования были организованы просто превосходно. Была и культурная программа: спортсмены и тренеры посещали различные экскурсии, чтобы познакомиться с историей города Калининграда. Катались вокруг острова Канта, побывали на Янтарном комбинате. Больше всего нас поразила церемония награждения, которая проходила в самом центре Калининграда, рядом с кафедральным собором, — сказал Мальцев.

X Российско-Китайские молодежные летние игры прошли с 25 мая по 2 июня 2026 года в Калининградской области. На соревнованиях были представлены 12 дисциплин: самбо, бокс, ушу, спортивная борьба, художественная гимнастика, бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, скалолазание и синхронное плавание. Россия заняла первое место в общем зачете, завоевав 97 медалей.

Ранее спортсмен заявил, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира по синхронному плаванию в Сингапуре. Сейчас он сосредоточился на работе тренером. Мальцев отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным.