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17 июля 2026 в 04:55

Украинцев обвинили в гибели мирных жителей Африки

Замглавы МИД РФ Борисенко: украинцы причастны к гибели мирных жителей в Африке

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские вооруженные формирования причастны к массовым жертвам среди мирного населения в Африке, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко в беседе с ТАСС. По его словам, они также участвуют в попытках дестабилизировать легитимные правительства региона.

Абсолютно, так и есть. Они всячески, как уже отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, помогают разного рода силам, которые пытаются свергать легитимную власть в тех или иных странах, — уточнил дипломат.

Москва в очередной раз указывает на дестабилизирующую роль Украины в Африке, связывая ее с попытками подорвать авторитет России на континенте. Заявления Борисенко демонстрируют стремление российских властей предупредить африканских партнеров о рисках.

Ранее Борисенко обратил внимание, что украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и предпринимают попытки открыть там «второй фронт» против России. Борисенко подтвердил, что в Мали украинские инструкторы, в том числе по применению БПЛА, действуют в рядах исламистских боевиков. В Ливии, по его словам, украинские специалисты, обучающие местных военных работе с дронами, причастны к атаке на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта. Судно было повреждено безэкипажными катерами и до сих пор дрейфует в Средиземном море.

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