До конца 2026 года российские войска полностью освободят Донбасс, предположил телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его мнению, ВС РФ также перейдет большая часть Запорожской и Херсонской областей.
Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей, это зависит от обстоятельств, — уточнил Соловьев.
Он отметил, что ситуация на линии фронта развивается в пользу России. Однако из-за продолжающихся обстрелов российской территории Москве, вероятно, придется создать дополнительные защитные барьеры.
Отвечая на вопросы о потерях, телеведущий назвал чушью западные утверждения о больших жертвах среди российских военных. Он подчеркнул, что освобождение территорий происходит с незначительными потерями с российской стороны, и это можно проверить по данным обменов телами погибших.
Ранее сообщалось, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. Публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. На этот раз с российской стороны было передано 501 тело, тогда как Украина вернула останки 31 российского военнослужащего.