Известный российский телеведущий сделал прогноз по освобождению Донбасса Соловьев заявил, что ВС России до конца года освободят территорию Донбасса

До конца 2026 года российские войска полностью освободят Донбасс, предположил телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его мнению, ВС РФ также перейдет большая часть Запорожской и Херсонской областей.

Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей, это зависит от обстоятельств, — уточнил Соловьев.

Он отметил, что ситуация на линии фронта развивается в пользу России. Однако из-за продолжающихся обстрелов российской территории Москве, вероятно, придется создать дополнительные защитные барьеры.

Отвечая на вопросы о потерях, телеведущий назвал чушью западные утверждения о больших жертвах среди российских военных. Он подчеркнул, что освобождение территорий происходит с незначительными потерями с российской стороны, и это можно проверить по данным обменов телами погибших.

Ранее сообщалось, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. Публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. На этот раз с российской стороны было передано 501 тело, тогда как Украина вернула останки 31 российского военнослужащего.