Новый ГОСТ для детского маникюра в 2026 году: чем опасны обрезка и гель-лак

Новый ГОСТ для детского маникюра в 2026 году: чем опасны обрезка и гель-лак

В декабре 2026 года вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты, который затронет детей и подростков. Специалистам рекомендовано оказывать услуги клиентам до 10 лет только в присутствии родителей и не делать традиционный маникюр и педикюр лицам младше 14 лет. Насколько опасны такие манипуляции, можно ли их проводить дома самостоятельно — в материале NEWS.ru.

Какие процедуры запретят детям по новому ГОСТу для салонов красоты

Новый государственный стандарт для салонов красоты вступит в силу в России с 1 декабря 2026 года. Как рассказал NEWS.ru юрист Сергей Ефимов, ГОСТ вводит возрастные правила посещения салонов красоты. В частности, детям младше 10 лет разрешат оказывать услуги только в присутствии родителей или законных представителей. Кроме того, согласно новым нормам, клиентам младше 14 лет запретят делать обрезной маникюр и педикюр, использовать стойкие полимерные покрытия (в том числе гель-лак), а также наращивать ногти.

«Детям будет доступен щадящий гигиенический уход, исключающий травмирующие процедуры и применение режущих инструментов», — пояснил юрист.

Для подростков старше 14 лет отдельные ограничения не введут, но окончательное решение о проведении процедур останется за владельцами салонов и родителями. Новый стандарт распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен детский маникюр

Новый ГОСТ, который рекомендует отказаться от «режущего» маникюра и педикюра детям до 14 лет, имеет под собой вполне понятные медицинские основания, рассказал в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«У детей кожа вокруг ногтей значительно тоньше и нежнее, чем у взрослых, а защитный барьер еще не такой зрелый. Любое повреждение кутикулы повышает риск проникновения бактерий и грибков, развития воспаления околоногтевого валика (паронихии), а также появления болезненных заусенцев», — пояснил специалист.

Помимо бактериальных и грибковых инфекций, детский маникюр также может привести к врастанию ногтей. Такая ситуация возникает при неправильной обработке. Малых добавил, что главное отличие детского маникюра от взрослого — максимально щадящая обработка.

«Детский маникюр не предполагает обрезания кутикулы, использования острых режущих инструментов или агрессивного шлифования. Как правило, мастера ограничиваются аккуратным укорачиванием свободного края ногтя, мягким подпиливанием и увлажнением кожи вокруг ногтей. Кутикула выполняет защитную функцию, поэтому специально удалять ее не нужно», — сказал педиатр.

По мнению специалиста, домашнего ухода за ногтями будет вполне достаточно.

«Нужно регулярно подстригать их чистыми индивидуальными ножницами или кусачками, подпиливать острые края мягкой пилкой, использовать детский увлажняющий крем при сухости кожи и не отрывать заусенцы. Следует аккуратно срезать их обработанным инструментом. Кроме того, необходимо объяснить ребенку, что нельзя грызть ногти и ковырять кутикулу — это одна из самых частых причин воспалений», — заключил врач.

Специалист по маникюру Мария Голубева рассказала NEWS.ru, что детский маникюр может быть опасен, если не учитывать особенности организма ребенка и выбирать неподходящие процедуры. По ее словам, основные риски связаны с физиологической незрелостью ногтевого аппарата несовершеннолетнего.

«Компоненты гель-лаков и средств для их снятия могут вызывать контактный дерматит: покраснение, зуд, а также шелушение кожи вокруг ногтя. Детская иммунная система более реактивна, чем у взрослых, поэтому риск аллергии выше. К тому же пары формальдегида, толуола и дибутилфталата из лаков способны раздражать дыхательные пути и вызывать головные боли», — сказала специалист.

По ее словам, УФ-лампы также могут навредить ребенку, поскольку значительно иссушают нежную детскую кожу.

«Неправильные техники — обрезной маникюр и агрессивная шлифовка — способны вызвать у несовершеннолетнего страх перед процедурой и отвращение к уходу за собой. Они также могут привести к развитию онихофагии — привычки грызть ногти из-за болезненных ощущений», — добавила Голубева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно ли полностью запретить детский маникюр

Детский маникюр — это такой же оксюморон, как детская эпиляция или детская подтяжка лица, заявил в беседе с NEWS.ru депутат МО поселок Шушары (Санкт-Петербург), руководитель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. По его мнению, в этом вопросе надо быть строгим родителем и не позволять ребенку лишнего.

«Подобные уходовые процедуры должны быть разрешены не раньше 15–16 лет, когда становятся уместными для девочек. Все должно быть в рамках здравого смысла. Прививать дурной вкус детям — преступление против их будущего», — высказал мнение собеседник.

Детский маникюр — не игрушка, а зона повышенной ответственности, пояснила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«„Взрослый“ маникюр опасен для детей, поскольку ногтевая пластина ребенка до 15–16 лет только формируется. Она тонкая, мягкая и насыщена влагой. Любое вмешательство, особенно удаление кутикулы, гель-лак или наращивание, могут привести к истончению и деформации ногтя, появлению волн и бугров, которые в дальнейшем не поддаются лечению. Не стоит забывать про аллергические реакции. Иммунная система ребенка чувствительна, и реакция на компоненты гель-лаков или УФ-лампы может быть непредсказуемой», — сказала Волынец.

По ее словам, маникюр для детей — прежде всего гигиеническая, а не эстетическая процедура.

«Задача — безопасно подстричь отросшие ногти и убрать заусенцы, не травмируя нежную кутикулу. Никаких режущих инструментов, агрессивных пилингов или стойких покрытий», — сказала эксперт.

Волынец подчеркнула, что новый ГОСТ — это не запрет на красоту, а разумная защита детей от рисков, о которых многие родители даже не задумываются.

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