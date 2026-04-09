09 апреля 2026 в 11:30

Врач назвала инфекции, которыми можно заразиться на маникюре

Врач Тону: на маникюре можно заразиться грибком и ВИЧ-инфекцией

Во время маникюра можно заразиться грибком, ВИЧ-инфекцией, гепатитом или вирусными инфекциями, рассказала «Газете.Ru» врач — дерматолог-онколог Ангелина Тону. Она отметила, что во время процедуры мастер может травмировать кожный покров.

Манипуляции с кожей и ногтями всегда связаны с риском микротравм и контакта с кровью, а значит, при нарушении санитарных правил возможно распространение грибковых инфекций, например онихомикоза, бактериальных осложнений, а теоретически и вирусных гепатитов В, С или ВИЧ, — рассказала Тону.

По словам врача, инфекции могут распространяться с помощью плохо обработанных инструментов. Она призвала внимательно следить за санитарным состоянием салонов.

Ранее врач — уролог-андролог Антон Одегнал рассказал, что процедура по увеличению пениса может привести к воспалению, а также к инфицированию, болезненным ощущениям, смещению препарата и уплотнениям.

Сотня постов с призывами к террору привели к россиянину полицейских
Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

