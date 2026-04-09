Врач назвала инфекции, которыми можно заразиться на маникюре Врач Тону: на маникюре можно заразиться грибком и ВИЧ-инфекцией

Во время маникюра можно заразиться грибком, ВИЧ-инфекцией, гепатитом или вирусными инфекциями, рассказала «Газете.Ru» врач — дерматолог-онколог Ангелина Тону. Она отметила, что во время процедуры мастер может травмировать кожный покров.

Манипуляции с кожей и ногтями всегда связаны с риском микротравм и контакта с кровью, а значит, при нарушении санитарных правил возможно распространение грибковых инфекций, например онихомикоза, бактериальных осложнений, а теоретически и вирусных гепатитов В, С или ВИЧ, — рассказала Тону.

По словам врача, инфекции могут распространяться с помощью плохо обработанных инструментов. Она призвала внимательно следить за санитарным состоянием салонов.

Ранее врач — уролог-андролог Антон Одегнал рассказал, что процедура по увеличению пениса может привести к воспалению, а также к инфицированию, болезненным ощущениям, смещению препарата и уплотнениям.