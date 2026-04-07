Врач предупредил о рисках процедуры по увеличению пениса

Процедура по увеличению пениса может привести к воспалению, рассказал Lenta.ru врач — уролог-андролог Антон Одегнал. Также вмешательство может привести к инфицированию, болезненным ощущениям, смещению препарата и уплотнениям.

Мужчинам важно не поддаваться на обещания «быстро, просто и навсегда», а получать спокойную и профессиональную консультацию. В такой теме особенно опасны завышенные ожидания, потому что речь идет не только о внешнем виде, но и о самооценке, сексуальной уверенности и качестве жизни, — рассказал Одегнал.

Врач подчеркнул, что для достижения эффекта используются мягкие тканевые наполнители, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты — такая процедура увеличивает окружность, а не длину полового члена. По его словам, результат не всегда постоянный — часть препаратов рассасывается со временем.

