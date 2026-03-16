Косметолог поставила точку в споре о необходимости раннего ботокса

Ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату.

Вопрос о целесообразности раннего начала инъекций ботулотоксинов довольно интересный и зависит от множества факторов, включая индивидуальные предпочтения пациента, мнение врача-косметолога и общее состояние кожи. Ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических мышц и образование стойких заломов. Отсутствие значительных морщин делает раннюю процедуру скорее эстетическим выбором, нежели медицинской необходимостью, — поделилась Быстрова.

Она пояснила, что многие молодые пациенты стремятся сохранить свою внешность и избежать любых изменений в будущем. По словам косметолога, небольшие дозы ботокса дают длительный эффект. Однако, как отметила специалист, даже в умеренных количествах препарат может снизить подвижность мышц, что влияет на выражение эмоций.

Хотя серьезные побочные эффекты редки, существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий. Кроме того, повторные инъекции могут снизить чувствительность к препарату, что потребует увеличения дозировки в дальнейшем. В основном врачи-косметологи рекомендуют начинать инъекции ботулотоксина, несмотря на возраст. Главное — оценка состояния кожи, когда появляются первые устойчивые изменения кожи, такие как межбровные морщины, горизонтальные линии лба или гусиные лапки возле глаз, — добавила Быстрова.

Она заключила, что для ранних уколов ботокса необходимо тщательное обследование и консультация врача. По словам косметолога, регулярный уход за кожей, включающий очищение и пилинг, гораздо полезнее. Также, отметила Быстрова, важно использовать качественные увлажняющие кремы, сыворотки и тоники для лица, чтобы предотвратить появление морщин.

