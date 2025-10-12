Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:50

В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру

SHOT: в России вырос спрос на процедуру введения ботокса в половые органы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России фиксируется увеличение интереса к скротоксу — процедуре введения ботокса в интимные зоны, передает Telegram-канал SHOT. Мужчины обращаются к этой процедуре, чтобы придать своим половым органам более привлекательный вид.

Косметологи утверждают, что эта процедура способствует разглаживанию морщин и устранению излишней потливости в деликатной зоне. Заметный эффект проявляется уже после первого сеанса и сохраняется в течение 4–6 месяцев. Однако перед проведением процедуры рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку она подходит не всем.

По информации SHOT, данная процедура может привести к нежелательным последствиям, таким как снижение чувствительности, ухудшение качества сексуальных переживаний. Также такие вмешательства могут оказать потенциальное негативное воздействие на качество спермы и фертильность.

Ранее сообщалось, что в салонах красоты мытье головы в раковине может быть опасно и привести к инсульту из-за сдавливания шейных артерий в определенной позе. Известны случаи, когда у людей развивались неврологические нарушения после подобных процедур.

процедуры
ботокс
косметология
Россия
