02 января 2026 в 13:25

Названы способы восстановить нервную систему за праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить нервную систему во время новогодних праздников, заявил главврач Университетской клинической больницы № 5 Алексей Коваленко в комментарии для «Осторожно Media». Он добавил, что прием ванны и вдыхание аромата мандаринов тоже способствуют этому.

Даже час такого занятия (прогулки — NEWS.ru) снижает уровень стресса, разгружает нервную систему и помогает мозгу выйти из постоянного напряжения. Это самый простой и при этом самый недооцененный способ восстановиться, — заявил он.

Коваленко отметил, что эффективность приема ванны можно повысить, используя разные виды солей и добавок. Так, морская соль снимает общее напряжение организма, магниевые соли способствуют мышечному расслаблению, а хвоя или лаванда помогают быстрее заснуть. Эксперт подчеркнул, что подобные средства действуют как сигнал организму сбавить темп активности.

Ранее биолог Роман Опарин рассказал, что ароматерапия может помочь поднять настроение и укрепить иммунитет поздней осенью. По его словам, в это время года полезно применять эфирные масла с противовоспалительными и антисептическими свойствами.

