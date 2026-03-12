Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину Автоэксперт Хайцеэр: лучше выбирать китайские машины, которые используют в такси

Среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси, заявил «Ямал-Медиа» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.

Я бы назвал проверенными те машины, которые апробированы в такси. Они уже с понятными «болячками» и их понятным «лечением». Если таксопарки закупают их снова и снова, то это определенный критерий надежности, — высказался Хайцеэр.

Он уточнил, что хорошо себя зарекомендовал бренд Tank, однако это довольно дорогая и специфическая машина. Его конкуренты TENET и Belgee тоже привлекают российских покупателей, отметил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что российский потребитель гарантированно столкнется со сложностями, купив китайскую машину. По его словам, эти автомобили ненадежны, на них сложно найти запчасти.