Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:24

Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину

Автоэксперт Хайцеэр: лучше выбирать китайские машины, которые используют в такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси, заявил «Ямал-Медиа» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.

Я бы назвал проверенными те машины, которые апробированы в такси. Они уже с понятными «болячками» и их понятным «лечением». Если таксопарки закупают их снова и снова, то это определенный критерий надежности, — высказался Хайцеэр.

Он уточнил, что хорошо себя зарекомендовал бренд Tank, однако это довольно дорогая и специфическая машина. Его конкуренты TENET и Belgee тоже привлекают российских покупателей, отметил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что российский потребитель гарантированно столкнется со сложностями, купив китайскую машину. По его словам, эти автомобили ненадежны, на них сложно найти запчасти.

автоэксперты
машины
автомобилисты
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.