Эксперт объяснил, почему китайские авто неликвидны

Российский потребитель гарантированно столкнется со сложностями, купив китайскую машину, сообщил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, эти автомобили ненадежны и на них сложно найти запчасти.

Стереотипы многих российских потребителей зачастую берут и сбываются: по поводу надежности, по поводу поддержки китайских машин. Еще одна проблема — это, конечно, запчасти. Зачастую подбор таковых вызывает определенные сложности. Китайцы очень часто проводят рестайлинги, не меняя при этом номера комплектующих. Ты их заказываешь, в том числе из Китая, они приезжают и не подходят. Это массовая, на самом деле, история, — отметил Шапарин.

По его оценкам, тяжелее всего сегодня на вторичном рынке реализуются китайские электромобили, поскольку, как считает Шапарин, мода на них постепенно проходит. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сложнее продать премиум-автомобиль родом из КНР, нежели продукцию из бюджетных сегментов.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми проблемами во время снегопадов и морозов в центральных регионах России. Одной из самых частых неисправностей стала самопроизвольная блокировка и примерзание дверных замков. Владельцы моделей Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Geely Atlas и Haval F7 жаловались на невозможность открыть или закрыть двери из-за замерзших тросиков или механизмов.