Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:35

Эксперт объяснил, почему китайские авто неликвидны

Автоэксперт Шапарин назвал большой проблемой ремонт китайских автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский потребитель гарантированно столкнется со сложностями, купив китайскую машину, сообщил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, эти автомобили ненадежны и на них сложно найти запчасти.

Стереотипы многих российских потребителей зачастую берут и сбываются: по поводу надежности, по поводу поддержки китайских машин. Еще одна проблема — это, конечно, запчасти. Зачастую подбор таковых вызывает определенные сложности. Китайцы очень часто проводят рестайлинги, не меняя при этом номера комплектующих. Ты их заказываешь, в том числе из Китая, они приезжают и не подходят. Это массовая, на самом деле, история, — отметил Шапарин.

По его оценкам, тяжелее всего сегодня на вторичном рынке реализуются китайские электромобили, поскольку, как считает Шапарин, мода на них постепенно проходит. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сложнее продать премиум-автомобиль родом из КНР, нежели продукцию из бюджетных сегментов.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми проблемами во время снегопадов и морозов в центральных регионах России. Одной из самых частых неисправностей стала самопроизвольная блокировка и примерзание дверных замков. Владельцы моделей Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Geely Atlas и Haval F7 жаловались на невозможность открыть или закрыть двери из-за замерзших тросиков или механизмов.

автомобили
Китай
Россия
машины
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля
Пескова не удивила реакция Британии на «ядерное» расследование России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.