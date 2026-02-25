Автоэксперт рассказал, чем опасен снег для машины Автоэксперт Матвеев: снег на машине может привести к порче подвески

Снег на автомобиле может привести к порче подвески, рассказал Lenta.ru автоэксперт, генеральный директор компании Дмитрий Матвеев. Он посоветовал регулярно счищать снег с машины.

Большой слой снега, особенно мокрого и плотного, увеличивает вес транспортного средства. А это дополнительная нагрузка на подвеску, амортизаторы и шины, что может привести к их износу, — рассказал Матвеев.

Автоэксперт подчеркнул, что большое количество снега также может привести к деформации крыши, капота и багажника. По его словам, нарушение герметичности салона в дальнейшем может спровоцировать и другие проблемы.

Ранее автоэксперт Александр Лыткин рассказал, что водителям в снегопад нужно быть особенно сосредоточенными на дороге. Он подчеркнул, что зимний период требует особой подготовки автомобиля.