25 февраля 2026 в 17:13

Стало известно, для кого прежде всего опасны мины ВСУ с эффектом Доплера

Военэксперт Марочко: мины ВСУ с эффектом Доплера опасны для мирных жителей

ВС Украины
Мины с эффектом Доплера, которые Вооруженные силы Украины начали применять в зоне спецоперации, представляют серьезную опасность для мирного населения, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, применение данного типа оружия противоречит всем международным законам.

Сейчас идут постоянные новшества, новые разработки применяются на линии боевого соприкосновения, и все они направлены на уничтожение либо живой силы, либо техники. И, к сожалению, мина не умная и не умеет разбираться, где гражданские объекты, а где военные. Поэтому, естественно, такие мины с эффектом Доплера очень опасны для мирного населения. По сути, обнаружить их не так сложно. Как мне говорят специалисты, они излучают определенный радиосигнал, по которому их можно найти специальными детекторами, но они обезвреживаются только на месте, — поделился Марочко.

Он подчеркнул, что Украина в настоящее время выступает в роли своеобразного испытательного полигона для передовых западных разработок. По словам военного эксперта, там проводятся эксперименты с новейшими технологиями и тестируются новые образцы вооружений.

Естественно, это нарушает абсолютно все международные законы, в том числе как раз против применения мин. И сейчас на этом поприще украинские военные пользуются вседозволенностью и безнаказанностью. Они прекрасно понимают, что им ничего не будет за подобного вида разработки, — резюмировал Марочко.

Ранее Минобороны России сообщило, что инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» ведут масштабную работу по разминированию маршрутов для российской техники и штурмовых групп в Запорожской области. В районе Орехова военные инженеры ежедневно находят и обезвреживают сотни мин и взрывных устройств, оставленных украинскими силами.

