17 марта 2026 в 17:20

Раскрыто, чем «нафарширована» редкая артиллерийская установка «Вена»

Самоходная артиллерийская установка 2С31 «Вена» буквально «нафарширована» новейшими электронными системами, позволяющими ей самостоятельно рассчитывать координаты для высокоточного удара, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, эта современная разработка является наследницей хорошо зарекомендовавшей себя машины Воздушно-десантных войск 2С9 «Нона-С».

Артиллерийская установка 2С31 «Вена» весьма редка. По крайней мере за все время я не встречал ничего подобного в зоне СВО. Ее прародительницу «Нону-С» часто видел в зоне боевых действий. Она с 2014 года была в подразделениях Луганской Народной Республики. Но тогда были совершенно другие условия военных действий. Действительно, «Вена» нафарширована всевозможными новейшими разработками, электроникой, которая позволяет очень точно бить в цель, сама рассчитывает целеуказания, — пояснил Марочко.

Однако он отметил, что установка обладает одним недостатком — малой дальностью стрельбы. По его словам, «Вена» способна поражать цели на расстоянии до 13 километров, что в эпоху массового применения беспилотников делает ее уязвимой.

Нужно учитывать, что у «Вены» есть ахиллесова пята — это недальнобойность, то есть она работает на максимальном расстоянии до 13 км. Однако надо учитывать, что в зоне СВО сейчас много дронов, которые представляют для установки опасность. Это не означает, что подобная система чем-то плоха. Это хорошая и современная машина, но на данный момент она не подходит под современные реалии боевых действий, — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что редкую самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» заметили на одном из направлений СВО. На опубликованном в Сети снимке видны элементы дополнительной защиты машины.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
