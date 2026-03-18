18 марта 2026 в 03:49

На пост мэра во Франции нацелились «Гитлер» и «Зеленский»

Пост мэра в Арси-сюр-Об во Франции попытаются получить Итлер и Рено-Зелински

Второй тур муниципальных выборов во французской коммуне Арси-сюр-Об обещает стать настоящей сенсацией для любителей истории и политики, пишет Figaro. За кресло мэра поборются действующий глава города Шарль Итлер, чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, и Антуан Рено-Зелински, чья фамилия напоминает фамилию президента Украины Владимира Зеленского.

В первом туре Итлер лидировал с 37,81%, Рено-Зелински стал третьим с 29,99%. Второе место в первом туре заняла Анни Сука с 32,20%.

Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского, — иронизирует издание.

Второй тур выборов состоится 22 марта. Тогда же во Франции также изберут мэров Парижа и других крупных городов. Стоит отметить, что фамилия Итлер (Hittler) пишется с двумя «т», но звучит практически как немецкий диктатор. Рено-Зелински, в свою очередь, имеет польские корни, что добавляет интриги этому необычному политическому противостоянию.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале с иронией отреагировала на громкое заявление президента США Дональда Трампа о мрачном политическом будущем французского лидера Эммануэля Макрона. Хозяин Белого дома публично выразил уверенность в том, что политик «очень скоро покинет свой пост».

