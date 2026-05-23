«Было неожиданно»: австрийский космонавт вспомнил о танце с вдовой Гагарина

Австрийский космонавт Франц Фибек считает встречу с семьей первого космонавта Земли Юрия Гагарина одним из самых знаковых воспоминаний. В беседе с РИА Новости он поделился, что это произошло в 1993 году на конгрессе астронавтов в Вене, который он организовал от Ассоциации участников космических полетов.

По словам Фибека, вдова Гагарина — Валентина — держалась сдержанно и застенчиво. Он периодически интересовался ее самочувствием.

А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец — согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно, — уточнил Фибек.

Космонавт признался, что этот момент ему особенно запомнился, поскольку он увидел, как Гагариной стало комфортнее и она начала получать удовольствие от вечера. Фибек добавил, что был очень рад этому.

Сам космонавт совершил полет на станцию «Мир» в 1991 году, проведя на орбите почти восемь суток. В итоге он стал первым и единственным космонавтом Австрии.

