Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:49

Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов

МВД Австрии пообещало исправить ошибки на надгробиях советских солдат

Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство внутренних дел Австрии пообещало исправить ошибки в написании на новых надгробных табличках советских солдат, заявили в беседе с РИА Новости представители посольства России в республике. Неточности в написаниях были обнаружены 9 мая на Центральном кладбище Вены.

В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены, — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные в ночь на 9 мая разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац. Отмечается, что его уже очистили от краски.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Европа
Австрия
Вена
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Адвокат оценил вероятность признания историка моды Васильева иноагентом
Власти России могут принять закон о горных территориях
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.