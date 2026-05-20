Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов МВД Австрии пообещало исправить ошибки на надгробиях советских солдат

Министерство внутренних дел Австрии пообещало исправить ошибки в написании на новых надгробных табличках советских солдат, заявили в беседе с РИА Новости представители посольства России в республике. Неточности в написаниях были обнаружены 9 мая на Центральном кладбище Вены.

В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены, — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные в ночь на 9 мая разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац. Отмечается, что его уже очистили от краски.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.