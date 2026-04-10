11 апреля — День освобождения узников концлагерей: память и уроки истории

Концентрационный лагерь Бухенвальд Концентрационный лагерь Бухенвальд Фото: dpa/Global Look Press
XX век был полон страшных событий. И одна из самых трагических, позорных страниц этого столетия, а может, и во всей истории человечества — факт существования фашистских концентрационных лагерей. Это жестокий урок, который преподан всем нам и который нельзя забывать. 11 апреля, в День освобождения узников концлагерей, мир объединится в минуте молчания, вспоминая примеры беспредельного человеческого падения и столь же беспредельной воли к жизни.

Почему 11 апреля: восстание в Бухенвальде и освобождение лагерей

Дата 11 апреля занимает особое место в истории Второй мировой войны. В этот день в 1945 году произошло событие, ставшее символом сопротивления и неумирающей надежды. Поэтому и ответ на вопрос, кто освободил Бухенвальд в 1945 году, требует важной ремарки. Свободу завоевали не только и не сколько подошедшие американские войска, сколько сами узники. Но обо всем по порядку.

Лагерь Бухенвальд, созданный нацистами в 1937 году неподалеку от Веймара, к апрелю 1945 года был одним из крупнейших на германской территории. В начале второго месяца весны, когда силы США уже приближались, эсэсовцы начали эвакуацию, отправляя тысячи заключенных в марши смерти. Подпольная межнациональная организация, действовавшая в лагере, приняла решение не допустить ликвидации оставшихся узников.

Восстание в Бухенвальде 11 апреля началось, когда комендант лагеря сообщил о полуденном отбытии СС из лагеря. К тому моменту узники, предупрежденные подпольщиками, были готовы действовать. Днем, когда американские танки 37-го танкового батальона 4-й бронетанковой дивизии подошли к лагерю, повстанцы захватили контроль над лагерными вышками и воротами. К вечеру они взяли в плен семьдесят шесть эсэсовцев. К моменту входа передовых отрядов двух бронетанковых дивизий США лагерь уже был свободен. А потому говоря о том, кто освободил Бухенвальд в 1945 году, следует в первую очередь отметить действия восставших узников. Благодаря им, а также последовавшим действиям американцев, свободу получили 21 тысяча заключенных. Так, дата 11 апреля легла в основу Дня освобождения узников концлагерей, который чтут по всему свету.

Масштабы трагедии: сколько концлагерей и сколько узников было в годы войны

Система нацистских концентрационных лагерей поражает беспросветной жестокостью. В годы Второй мировой войны на территории нацистской Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных землях действовало около 14 тысяч концентрационных лагерей, их филиалов и тюрем. Через учреждения смерти прошли, по разным оценкам, около 18 миллионов человек из Европы и Советского Союза. Из них погибли 11 миллионов. Каждый пятый узник был ребенком.

Нельзя заявлять, что представители какой-либо национальности или религии страдали более остальных. Но хочется и нужно сказать пару слов о судьбе граждан СССР. Из 5 миллионов советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену, выжили менее трети. В Бухенвальде, который не был лагерем уничтожения в промышленных масштабах, за годы существования содержалось от 250 до 280 тысяч человек, более 56 тысяч из них погибли от:

  • голода;

  • болезней;

  • непосильного труда;

  • медицинских экспериментов;

  • казней.

Среди погибших — 8,5 тысяч советских военнопленных.

На Нюрнбергском процессе 1946 года международный трибунал квалифицировал заключение в неволю в и принудительный труд как преступление против человечества. Международный день памяти жертв холокоста, отмечаемый 27 января, и апрельский День освобождения узников фашистских концлагерей — две даты, служащие напоминанием о масштабах произошедшей трагедии и низости, до которой может упасть человек.

Судьбы советских узников: как их встречали на родине

Возвращение на родину для советских граждан, прошедших через нацистские лагеря, стало новым испытанием. Судьба узников фашизма в СССР складывалась вдвойне трагически. В отличие от граждан западных стран, освобожденных из лагерей, советские военнопленные и угнанные в Германию мирные жители попадали в систему государственной проверки.

Уже в 1941 году был принят приказ НКВД, объявлявший всех военнопленных потенциальными изменниками Родины. После освобождения их направляли в специальные фильтрационные лагеря НКВД, где проводилась особая проверка. Многие из тех, кто пережил ужасы Бухенвальда, Дахау или Освенцима, затем оказывались в советских лагерях. Лишь в 1950-е годы началась реабилитация репрессированных, а признание статуса ветеранов для бывших узников произошло еще позже.

Эта страница истории долгое время оставалась в тени. Лишь в последние десятилетия стали открываться архивы, публиковаться свидетельства выживших, и общество начало осознавать масштаб боли, пережитой теми людьми. Их стойкость, проявленная в нечеловеческих условиях, заслуживает почтения.

Как искать информацию о родственниках — узниках лагерей

Сегодня существуют инструменты и платформы для выяснения судеб людей, оказавшихся в нацистских лагерях. Поиск списков узников концлагерей следует начинать с крупнейших электронных баз данных.

Первым шагом станет обращение к Обобщенному банку данных «Мемориал», созданному Министерством обороны Российской Федерации в 2007 году. На сайте собраны почти 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 миллионов именных записей. Благодаря этому архиву восстановлены имена тысяч военнослужащих — узников лагерей.

При поиске важно учитывать возможные искажения фамилий в немецких документах. Специалисты рекомендуют набирать фамилию латиницей, перебирая разные варианты транслитерации. Русские буквы «ш» и «щ» могли передаваться по-разному, что создает множество вариантов написания.

Второй важный ресурс — Международная служба розыска в Бад-Арользене (Германия), где хранятся немецкие архивы военнопленных и гражданских перемещенных лиц. Также полезны региональные базы данных, например, созданная Государственным архивом Орловской области база «Военнопленные Орловского концлагеря», содержащая сведения о более чем 16 тысячах человек. Поисковые форумы и запросы в Центральный архив Министерства обороны в Подольске также могут дополнить картину.

Памятные мероприятия и как почтить память

Ежегодно 11 апреля во многих странах проходят мероприятия, посвященные памяти жертв нацизма. При этом вопрос о том, как отмечают День памяти узников концлагерей, лежит как в публичном, так и в личном пластах.

В этот день в городах России и других стран бывшего СССР проводятся возложения цветов к мемориалам жертвам фашизма, встречи бывших узников, уроки памяти в школах и вузах. В учебных заведениях проходят тематические часы, на которых рассказывают о трагических событиях, показывают документальные кадры, зачитывают воспоминания выживших. Студенты готовят доклады о концлагерях:

  • Майданек;

  • Заксенхаузен;

  • Треблинка;

  • Бухенвальд;

  • Дахау и других.

Это способ передачи знания о жестокости и цинизме нацистской системы.

Участие в таких мероприятиях — важный способ сохранения исторической памяти. Но есть и личные, не менее значимые действия. Поиск информации о родственниках, пострадавших от нацизма, восстановление их судеб и имен, включение этих сведений в семейные архивы — это тоже акт памяти. Рассказы о пережитом предками, передаваемые детям и внукам, помогают сохранить живую связь времен.

Минута молчания 11 апреля, в День освобождения узников концлагерей, объединяет миллионы людей. Эта тишина — знак уважения к тем, кто прошел через ад и выжил, и к миллионам тех, кто из ада не вернулся. Память о них — предостережение будущим поколениям. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

