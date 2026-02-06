Зимняя Олимпиада — 2026
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины

Фонд Печерского попросил Австрию наградить спасавшую советских пленных Лангталер

Стена с колючей проволокой, мемориал бывшего концлагеря Маутхаузен Стена с колючей проволокой, мемориал бывшего концлагеря Маутхаузен Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press
Фонд Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, призывает Австрию наградить Марию Лангталер, которая укрывала советских военнопленных в 1945 году, сообщил глава организации Илья Васильев в беседе с РИА Новости. Женщина помогала бежавшим узникам нацистского концлагеря Маутхаузен, рискуя собственной жизнью.

В феврале 1945 года из концлагеря Маутхаузен совершили побег около 500 советских военнопленных. После этого нацисты и некоторые местные жители начали их преследование, вошедшее в историю как «Охота на зайцев». В отличие от многих, Лангталер прятала беглецов у себя.

Васильев пояснил, что жестокость большинства преследователей стала результатом страха, многолетней пропаганды и отсутствия личной ответственности. При этом поступок Лангталер, которая уже получила от России орден Мужества посмертно, является примером настоящего мужества.

Мы уверены, что для Австрии признание ее подвига на государственном уровне могло бы стать первым серьезным шагом к подлинной проработке прошлого, которой пока мы, к сожалению, не увидели, — сказал Васильев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сделал скандальное заявление в память о жертвах холокоста. В ходе траурной церемонии в еврейском музее и центре толерантности он признал роль Красной армии в освобождении узников Освенцима и одновременно возложил на Советский Союз ответственность за эту трагедию.

Австрия
Вторая мировая война
концлагеря
пленные
фонды
награды
