МИД Эстонии выразил протест России

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест. Причиной стал российский истребитель Су-30, которые якобы вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло и находился там порядка минуты, следует из заявления.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и передачи ноты по поводу нарушения эстонского воздушного пространства 18 марта, — говорится в сообщении.

Тем временем украинский дипломат Федор Шандор, представляющий Киев в Будапеште, опубликовал фото с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди. Представители Киева позируют с развернутым продырявленным венгерским флагом.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в шутливой форме высказалась об ожидании ноты протеста от британского посольства. Поводом стал спектакль «ТОТ самый №13», премьера которого прошла в театре «Современник». Изначально спектакль был поставлен Владимиром Машковым на сцене МХТ имени Чехова в 2001 году. Постановка долгие годы была одной из самых кассовых.