«Катастрофа»: чемпион ОИ о будущем лыжного спорта после ухода Вяльбе Васильев назвал катастрофой замену Вяльбе во главе лыжных гонок РФ

Если новую объединенную федерацию лыжных видов возглавит не спортивный деятель, это может стать катастрофой. В разговоре с Metaratings он отметил важность назначения опытного управленца на эту должность.

Если возглавит депутат, то это катастрофа. Должен быть опытный управленец. Никто из депутатов ничем не управлял, — заявил Васильев.

18 марта Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта. Она также отметила, что не будет руководителем новой организации, но при этом останется в лыжных гонках.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что не будет бороться за право стать руководителем новой федерации. По его мнению, Вяльбе может остаться в лыжных гонках в качестве «вице-президента по укрыванию пледами».

До этого глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российское паралимпийское движение смогло адаптироваться к отстранению от международных соревнований. По его словам, это произошло благодаря увеличению количества внутренних турниров.