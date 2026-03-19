19 марта 2026 в 15:37

«Катастрофа»: чемпион ОИ о будущем лыжного спорта после ухода Вяльбе

Васильев назвал катастрофой замену Вяльбе во главе лыжных гонок РФ

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Если новую объединенную федерацию лыжных видов возглавит не спортивный деятель, это может стать катастрофой. В разговоре с Metaratings он отметил важность назначения опытного управленца на эту должность.

Если возглавит депутат, то это катастрофа. Должен быть опытный управленец. Никто из депутатов ничем не управлял, — заявил Васильев.

18 марта Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта. Она также отметила, что не будет руководителем новой организации, но при этом останется в лыжных гонках.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что не будет бороться за право стать руководителем новой федерации. По его мнению, Вяльбе может остаться в лыжных гонках в качестве «вице-президента по укрыванию пледами».

До этого глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российское паралимпийское движение смогло адаптироваться к отстранению от международных соревнований. По его словам, это произошло благодаря увеличению количества внутренних турниров.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

