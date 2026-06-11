«Упадок, кризис и война»: в ФРГ раскритиковали великие планы Мерца Вагенкнехт: планы Мерца несут угрозу безопасности для всей Германии

Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые он озвучил на заседании бундестага, несут угрозу безопасности для всей страны, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X. Чем ниже его популярность среди жителей Германии, тем высокомернее он становится, отметила политик.

С Мерцем нам грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны, — написала она.

На заседании, о котором говорит Вагенкнехт, Мерц анонсировал масштабный пакет экономических реформ и поддержал продолжение финансовой помощи Украине, несмотря на растущую долговую нагрузку на бюджет. Эти заявления вызвали гул и недовольные выкрики парламентариев.

Ранее Вагенкнехт потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Политик отметила, что действия немецкого правительства втягивают страну в опасное противостояние.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Мерц решил «подлизаться» к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так он отреагировал на фотографию, на которой Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским.