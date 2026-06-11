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11 июня 2026 в 17:45

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Вагенкнехт: планы Мерца несут угрозу безопасности для всей Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые он озвучил на заседании бундестага, несут угрозу безопасности для всей страны, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X. Чем ниже его популярность среди жителей Германии, тем высокомернее он становится, отметила политик.

С Мерцем нам грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны, — написала она.

На заседании, о котором говорит Вагенкнехт, Мерц анонсировал масштабный пакет экономических реформ и поддержал продолжение финансовой помощи Украине, несмотря на растущую долговую нагрузку на бюджет. Эти заявления вызвали гул и недовольные выкрики парламентариев.

Ранее Вагенкнехт потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Политик отметила, что действия немецкого правительства втягивают страну в опасное противостояние.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Мерц решил «подлизаться» к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так он отреагировал на фотографию, на которой Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским.

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Фридрих Мерц
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