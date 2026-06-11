Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

В столичном районе Митино произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой, по предварительным данным, пострадали люди. На место происшествия выехали экстренные службы, сообщает Telegram-канал «ЧП Митино».

Водитель легкового автомобиль Opel пытался проехать на желтый свет светофора, скорая помощь в этот момент проехала со своей стороны на красный свет с включенными звуковыми сигналами, так как водитель Opel пытался проехать на желтый свет был на очень высокой скорости и не успел затормозить произошло ДТП, — рассказал очевидец.

Ранее число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга выросло до пяти человек. В управлении МВД России по региону сообщили, что двоим раненым госпитализация не потребовалась. В результате аварии погибли четыре человека, в их числе был ребенок.

До этого сообщалось, что подозреваемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, водитель автобуса № 81 Икромжон Хамраев устроился в компанию «Авто-Ном» (Екатеринбург) 6 марта на основании трудового договора. Уточнялось, что до этого он работал в Санкт-Петербурге, где ему выписали шесть штрафов.