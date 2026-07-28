Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы Пять автомобилей столкнулись у станции метро «Текстильщики» в Москве

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Ведется работа по выяснению причин и обстоятельств аварии.

ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта с Люблинской улицей. Столкнулись пять транспортных средств. Предварительно, без пострадавших, — сказал собеседник агентства.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина превысил допустимую скорость движения.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет.