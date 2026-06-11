Число пострадавших в смертельном ДТП в Екатеринбурге увеличилось Число пострадавших в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга выросло до пяти

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга достигло пяти, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. По его словам, которые приводит ТАСС, двоим раненым госпитализация не потребовалась.

У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась, — уточнил он.

По данным следствия, ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов. Уточнялось, что погибли четыре человека, включая одного ребенка.

Водитель заявил, что потерял сознание во время движения. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер после этого инцидента поручил проверить всех местных перевозчиков. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и принес соболезнования семьям погибших.