18 марта 2026 в 16:24

Губерниев раскрыл будущее Вяльбе после объединения лыжных федераций

Губерниев: Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию

Глава ФЛГР Елена Вяльбе Глава ФЛГР Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Нынешняя глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что тоже не будет бороться за право стать руководителем. По его мнению, Вяльбе может остаться «вице-президентом по укрыванию пледами».

Поблагодарим Елену Валерьевну за работу. Объединенную федерацию возглавит другой человек. Елена Валерьевна, видимо, останется вице-президентом по укрыванию пледами. Она очень хорошо укрывает пледами спортсменов после финиша и, видимо, продолжит это делать. Ну а я, по многочисленным просьбам российских болельщиков, остаюсь на посту спортивного комментатора. Живу в унисон со страной. Не могу подвести зрителей. Федерацию новую я не возглавлю и свои голоса с удовольствием передам новому руководителю. Я знаю, кто это, но вам пока не скажу, — заявил Губерниев.

18 марта Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта. Она также отметила, что не будет руководителем новой организации, но при этом останется в лыжных гонках.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российское паралимпийское движение смогло адаптироваться к отстранению от международных соревнований. По его словам, это произошло благодаря увеличению количества внутренних турниров.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

