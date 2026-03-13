Алексей Бугаев на трассе гигантского слалома среди мужчин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии

Российский горнолыжник завоевал бронзу на Паралимпиаде Российский горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Италии

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии в гигантском слаломе. Соревнования прошли в Тофане.

По сумме двух попыток Бугаев показал время 2 минуты 11,14 секунды. Он выступает в категории LW6, объединяющей атлетов с поражением одной верхней конечности.

До этого на Играх в Италии российский горнолыжник уже завоевал бронзовую награду в скоростном спуске. Таким образом, в активе Бугаева уже две медали Паралимпиады.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил NEWS.ru, что в первые минуты после финиша испытал непонятные ощущения. Как отметил спортсмен, был страх того, что все происходящее — сон.

Призер Олимпийских игр фигуристка Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.