Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:30

Концерт BTS может завершиться терактом

Спецназ будет дежурить на бесплатном концерте BTS в Сеуле из-за угрозы теракта

Участник BTS Чон Кук Фото: IMAGO/Jorge Estrellado/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Сеула задействует спецназ во время бесплатного концерта BTS из-за угрозы теракта в Сеуле, передает агентство Ренхап. По информации прессы, выступление состоится 21 марта на площади Кванхвамун, а 20 марта выйдет первый за последние шесть лет полноформатный альбом музыкального коллектива.

Полицейское управление Сеула 13 марта распространило сообщение, в котором заявило, что по максимуму мобилизует доступные силы полицейского спецназа и будет проводить предварительную проверку безопасности по всему периметру места проведения мероприятия, — рассказали журналисты.

По информации правоохранителей, к работе также подключат группу по мониторингу и реагированию на случай сообщений об угрозах. В полиции добавили, что накажут виновных в случае срыва выступления.

Ранее BTS официально объявили о новом мировом турне, которое станет их первым после серии выступлений 2021–2022 годов. Гастроли стартуют уже в апреле 2026 года. Они охватят Азию, Северную и Южную Америку, Австралию и Европу. Тур будет включать в себя более 70 концертов. Предполагается, что финальное выступление состоится в марте 2027 года.

BTS
концерты
Южная Корея
теракты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.