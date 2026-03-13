Концерт BTS может завершиться терактом Спецназ будет дежурить на бесплатном концерте BTS в Сеуле из-за угрозы теракта

Полиция Сеула задействует спецназ во время бесплатного концерта BTS из-за угрозы теракта в Сеуле, передает агентство Ренхап. По информации прессы, выступление состоится 21 марта на площади Кванхвамун, а 20 марта выйдет первый за последние шесть лет полноформатный альбом музыкального коллектива.

Полицейское управление Сеула 13 марта распространило сообщение, в котором заявило, что по максимуму мобилизует доступные силы полицейского спецназа и будет проводить предварительную проверку безопасности по всему периметру места проведения мероприятия, — рассказали журналисты.

По информации правоохранителей, к работе также подключат группу по мониторингу и реагированию на случай сообщений об угрозах. В полиции добавили, что накажут виновных в случае срыва выступления.

Ранее BTS официально объявили о новом мировом турне, которое станет их первым после серии выступлений 2021–2022 годов. Гастроли стартуют уже в апреле 2026 года. Они охватят Азию, Северную и Южную Америку, Австралию и Европу. Тур будет включать в себя более 70 концертов. Предполагается, что финальное выступление состоится в марте 2027 года.