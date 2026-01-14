Атака США на Венесуэлу
BTS анонсировали мировой тур после четырехлетнего перерыва

Группа кей-попа BTS Группа кей-попа BTS Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Культовая кей-поп группа BTS официально объявила о новом мировом турне, которое станет их первым после серии выступлений 2021–2022 годов, сообщает The Guardian. Турне стартует уже в апреле 2026 года.

График гастролей охватит Азию, Северную и Южную Америку, Австралию и Европу. Он будет включать в себя более 70 концертов. Предполагается, что финальное выступление состоится в марте 2027 года.

Особые условия предусмотрены для покупки билетов. В первую очередь возможность будет предоставлена участникам официального фан-клуба группы. Для них предварительная продажа откроется 22 и 23 января. Общая же продажа билетов для широкой публики стартует 24 января.

Ранее последний участник BTS ― рэпер и автор песен Мин Юнги (Шуга) ― завершил службу в армии Южной Кореи. В отличие от других членов группы по случаю демобилизации Шуги не проводилось никаких публичных мероприятий.

Между тем Актер Финн Вулфхард, прославившийся ролью в культовом сериале «Очень странные дела», принял решение о перерыве в карьере. Знаменитость рассказал, что в 2026 году у него нет утвержденных проектов, так как он планирует сосредоточиться на своей музыкальной группе The Aubreys.

