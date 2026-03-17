17 марта 2026 в 13:47

Россиянам раскрыли, почему цены на куличи доходят до десятков тысяч рублей

Трендвотчер Ахметова: куличи стали настоящим маркетинговым инструментом в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Куличи стали настоящим маркетинговым инструментом в России, заявила «Москве 24» трендвотчер Регина Ахметова. Именно поэтому цены на некоторые изделия достигают десятков тысяч рублей. Часть из них выпускается ограниченными партиями.

Бренды просто сегментируют свою аудиторию. То есть они знают, на кого делать такие супердорогие куличи. И, в частности, покупка таких лимитированных изделий, может подтверждать некий социальный статус, — подчеркнула Ахметова.

Она отметила, что производители стараются делать дизайн куличей особенными, чтобы завлечь покупателей. По ее мнению, современные потребители при покупке дорогих изделий получают не сам продукт, а эмоции.

Ранее маркетолог Александр Дяченко заявил, что решение связать новый бренд с именем его создателя может быть как мощным преимуществом, так и серьезным риском, поэтому идти на такой шаг нужно при хорошей репутации. По его словам, данный подход требует смелости.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

