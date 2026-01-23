Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:05

Бизнесменам дали совет, в каком случае называть проект своим именем

Маркетолог Дяченко: своим именем проект стоит называть при хорошей репутации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение связать новый проект с именем его создателя может быть как мощным преимуществом, так и серьезным риском, поэтому идти на такой шаг нужно при хорошей репутации, заявил NEWS.ru бренд-маркетолог Александр Дяченко. По его словам, данный подход требует смелости.

Связать бренд со своим именем — это одновременно смелый и в то же время очень рискованный шаг. Бренд — это совокупность смыслов, характеристик и качеств, сформированная в представлении масс людей. Когда бренд еще и ассоциируется с конкретным человеком, тогда на первый план в восприятии людей выходит именно личность, а не компания. Если репутация у собственника хорошая, он обладает важными для его потребителей качествами, эмоционально уравновешен и не подвержен внезапным порывам откровений из-за инфоповодов, что очень важно в текущих реалиях, то назвать бренд своим именем — это сразу разделить с новым продуктом свои характеристики и получить лояльных покупателей со стороны тех, кто знаком с собственником, — пояснил Дяченко.

Эксперт отметил, что в таком тандеме собственника и его именного бренда чем больше активностей в СМИ и SMM будет делать каждый из них, тем больше это будет учитываться в плюс и личности, и бизнесу. По его словам, хорошим примером является «Парк Краснодар», который в народе носит имя бизнесмена Сергея Галицкого.

Ранее сообщалось, что бизнесу для защиты от киберугроз следует разделять рабочее и личное цифровое пространство, а также применять лицензионные антивирусы и двухфакторную аутентификацию. Своевременное внедрение этих правил позволяет предотвратить большинство инцидентов.

бизнес
советы
бренды
бизнесмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
