21 января 2026 в 12:13

Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз

МВД: бизнесу стоит разделять цифровое пространство для защиты от киберугроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бизнесу для защиты от киберугроз следует разделять рабочее и личное цифровое пространство, а также применять лицензионные антивирусы и двухфакторную аутентификацию, заявили представители МВД в Telegram-канале. В управлении по борьбе с ИКТ-преступлениями подчеркнули, что своевременное внедрение этих правил позволяет предотвратить большинство инцидентов.

Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по борьбе с киберугрозами Михаил Прохоренко сообщил, что в 2025 году больше всего хакерских атак с серьезными последствиями в России пришлось на сектор ретейла. По его информации, на эту отрасль пришлось 31% всех зафиксированных инцидентов такого рода. Второе место по уровню угроз занимает IT-сфера с долей в 26% от общего числа расследованных случаев.

Кроме того, кибератака утром 1 января вывела из строя веб-сайты и информационные системы французской почты La Poste и связанного с ней банка. Атака, стартовавшая около 03:30 по парижскому времени (05:30 мск), стала причиной сбоя в работе их онлайн-сервисов.

