Эксперт по кибербезопасности дал совет дачникам, чьи данные утекли в Сеть

Слив базы данных 10 тысяч собственников дачных участков грозит владельцам разве что неудобством, связанным с обзвонами со стороны мошенников или серых рекламодателей, то есть рисками спам-звонков, таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Он посоветовал в случае компрометации личной информации обновлять пароли не только электронных ящиков, но и регистрации на самом сайте, откуда утекли сведения.

Есть смысл обновить вообще пароли на всех системах, которыми вы часто пользуетесь. Потому что злоумышленники зачастую, опираясь на эти данные и на социальную инженерию, пытаются взломать в том числе и банковские приложения. Да, существуют вторые факторы, это история не такая линейная, тем не менее, нужно понимать, что они должны на что-то опираться, — отметил Мясоедов.

Эксперт также посоветовал не пренебрегать антивирусным программным обеспечением на открытых операционных системах. По его словам, команды разработчиков современных антивирусных систем регулярно мониторят Даркнет на предмет новых угроз.

Ранее стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тысячам садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

Обнаруженные сведения содержат официальную информацию о СНТ: наименования, адреса, ИНН, телефоны и электронную почту. Более 90% email-адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах, что делает их уязвимыми для взлома путем подбора паролей из ранее утекших баз.