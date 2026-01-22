Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:47

Эксперт по киберугрозам пояснил, почему данные дачников могли утечь в Сеть

IT-эксперт Мясоедов: данные дачников могли утечь из-за низкой защиты CMS-системы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Со слитой базой собственников дачных участков в Сеть вряд ли утекли критично важные данные, поэтому риск для людей не очень высокий, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. При этом он предупредил, что защита непрофессиональных информсистем остается на низком уровне: злоумышленникам не нужна высокая сноровка и навыки для того, чтобы взломать сайт, в котором зарегистрированы дачники.

Если это сайт, посвященный поселку, локации, или созданный для поддержания интересов людей, и там зарегистрированы пользователи, они предоставляли информацию. Вероятность, что разработчики такого портала не уделяли должного внимания ни защите самого сайта, ни так называемой Content Management System, очень велика. Любой сайт — это обложка, а за ним стоит CMS-система. Это место, где хранятся данные. Взламывают обычно как раз эти системы, — пояснил Мясоедов.

Эксперт добавил, что с большой долей вероятности с очередной утечкой в Сеть попали старые данные, которые не очень интересны мошенникам и низко ценятся в Даркнете. Однако, в будущем информация может обновляться, и на этот случай необходимо позаботиться об усилении защиты.

По мнению Мясоедова, экспертному сообществу совместно с владельцами бизнеса и госрегуляторами необходимо провести работу по сокращению бюрократии в пользу защиты персональных данных.

Ранее стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тысячам садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

Обнаруженные сведения содержат официальную информацию о СНТ: наименования, адреса, ИНН, телефоны и электронную почту. Более 90% email-адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах, что делает их уязвимыми для взлома путем подбора паролей из ранее утекших баз.

