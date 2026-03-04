Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:21

Политолог ответил, когда Зеленский может пойти на территориальные уступки

Политолог Самонкин: ВСУ могут уйти из Донбасса при затягивании конфликта в Иране

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины могут оставить территорию Донбасса в случае затягивания конфликта между США и Ираном, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, время сейчас играет не в пользу Киева, так как российская армия активно продвигается на нескольких направлениях.

Военная тактика РФ срабатывает. Зря киевский режим не продолжает переговорный процесс и не проявляет инициативу, пока США выясняют отношения с Ираном. Как только кризис на Ближнем Востоке дойдет до логического завершения, мы будем обладать более сильными козырями, чтобы принудить Киев пойти на переговоры и территориальные уступки. Армия РФ движется вперед. ВС России действуют не только в ДНР, но и в Запорожской, Харьковской областях. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) может потерять территории еще до начала весенней оттепели. В этом плане время работает на нашу сторону, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что активизация переговорного процесса между Москвой и Киевом на фоне ближневосточного конфликта могла бы позитивно сказаться на урегулировании украинского кризиса. По словам политолога, представители США в ближайшей перспективе откажутся от встреч с делегациями с Украины, а поставки американского вооружения для ВСУ будут снижены.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложение Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
