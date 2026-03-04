Силовики нагрянули с обысками в один из столичных бизнес-центров

Силовики нагрянули с обысками в один из столичных бизнес-центров РЕН ТВ: силовики провели обыски в московском бизнес-центре Port Plaza

Силовики провели обыски в столичном бизнес-центре Port Plaza днем в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ. По Информации телеканала, в одном из офисов обнаружили патроны.

Судя по кадрам с места происшествия, возле офиса припаркована машина сотрудников правоохранительных органов. Кроме того около входа в здание можно увидеть мужчин в камуфляжной форме.

Ранее силовики нагрянули с обыском в здание межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ в Ростове-на-Дону. Оно расположено на улице Доватора. Источник в правоохранительных органах сообщил об изъятии документов.

До этого ФСБ провела обыск в офисе управления Федеральной антимонопольной службы по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в Санкт-Петербурге. В результате были задержаны около 10 сотрудников УФАС. Один из них оказался замруководителя ведомства. Среди задержанных оказались несколько начальников.

Также правоохранители провели обыск в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге. Организация занимается разработкой решений на основе больших данных для управления рисками с 2010 года. В ГУ МВД по региону уточнили, что сыщикам необходимо детально разобраться в ситуации.