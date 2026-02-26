Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно об «испарившихся» уликах по делу Эпштейна

ABC: частный детектив убрал из особняка Эпштейна улики перед обыском в 2005 году

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press
Детектив Пол Лейвери в 2005 году убрал из особняка американского финансиста Джеффри Эпштейна во Флориде улики перед обыском правоохранителей, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы, обнародованные Минюстом США. Мужчину нанял адвокат опального предпринимателя Рой Блэк.

Менее чем за две недели до того, как полиция провела обыск в особняке Эпштейна в октябре 2005 года, частный детектив <...> убрал из дома множество улик, — говорится в материалах.

Так, Лейвери изъял свыше 100 потенциальных улик. В их числе три компьютера, 29 справочников с номерами, список местных массажисток и не менее 10 снимков женщин в обнаженном или полуобнаженном виде. Следствие, вероятно, так и не получило доступа к этим предметам в рамках первоначального разбирательства в отношении Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Минюст США не опубликовал часть документов по делу Эпштейна, которые содержат обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа. Журналисты выявили десятки страниц, которые были каталогизированы, но так и не попали в открытый доступ.

До этого основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал свои связи со скандально известным финансистом. Он принес извинения сотрудникам своего фонда. Миллиардер также отметил, что крутил романы с русскими женщинами, пока находился в браке.

