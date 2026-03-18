18 марта 2026 в 14:40

В Сети появилось видео с домом, где убили Лариджани

Место убийства Лариджани попало на видео

Али Лариджани Али Лариджани Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети опубликовали кадры, на которых виден дом дочери секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. По информации иранских властей, именно в этом здании был убит политик.

На кадрах видны серьезные повреждения дома — в результате удара «сложились» сразу несколько этажей. У здания отсутствуют передние стены и крыша.

Ранее иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион, заявив об акте возмездия за убийство Лариджани. Целью атаки стала критическая авиационная инфраструктура, обеспечивающая операции ВВС Израиля.

Также политолог Владимир Шаповалов заявил, что ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности при ударе по Тегерану не могли бы осуществить без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива.

До этого сообщалось, что иранские чиновники стали испытывать тревогу за свою жизнь после гибели Лариджани. Они сочли, что Израиль намерен убить всех представителей руководства республики.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
