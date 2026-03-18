Что известно об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту Израиля

Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион, заявив об акте возмездия за убийство Али Лариджани. Согласно официальному сообщению армии Ирана, которое приводит агентство Mehr, целью атаки стала критическая авиационная инфраструктура, обеспечивающая операции ВВС Израиля.

С рассвета сегодняшнего дня в отместку за кровь моряков эсминца Dena, доктора Али Лариджани и генерала Голамрезы Солеймани была осуществлена волна ударов беспилотниками по месту базирования стратегических самолетов-заправщиков армии сионистского режима (Израиля. — NEWS.ru) в аэропорту Бен-Гурион, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Иран устроил мощную атаку на Израиль в ночь на 18 марта. СМИ отметили, что военные направили множество ракет на северные и центральные районы еврейского государства. В результате атак в нескольких районах Израиля отключилась электроэнергия, вспыхнули пожары. Кроме того, жители населенных пунктов на севере страны оказались в критическом положении из-за недостатка средств для защиты.