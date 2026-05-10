10 мая 2026 в 23:20

Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами

Вольфович посоветовал Европе купить комбайны вместо танков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейским странам стоит потратить деньги на сельскохозяйственную технику вместо покупки танков, сказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, вместо гонки вооружений европейским государствам лучше закупать комбайны и тракторы.

Он отметил, что сейчас в Европе проходит большое количество учений. Страны увеличивают военные бюджеты и закупают новые образцы американской техники.

Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб, — сказал он.

Вольфович заявил, что Польша и Германия соревнуются в том, кто из них создаст самую большую армию в Европе. Он уточнил, что в ФРГ заявляли о планах довести численность вооруженных сил до более чем 450 тыс. человек.

При этом госсекретарь обратил внимание на проблемы в самой Германии. По его словам, там рушится экономика и закрываются заводы, в том числе «Фольксваген». Он подчеркнул, что в Европе ухудшаются социально-экономические условия жизни.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от ЕС, не требует от Сербии внутренних изменений в обмен на сотрудничество. Он также выступил за проведение референдума по вопросу необходимости дальнейшего курса страны в сторону Евросоюза.

Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
