Пачка творога, яйцо и масло — через 25 минут на столе «розочки»: слоистые, румяные и нежнее магазинных ватрушек

Это гениально простой рецепт творожного печенья для тех, кто любит нежную, рассыпчатую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакого охлаждения теста, никакого многократного складывания — просто замесил, раскатал и скрутил «розочки».

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые «розочки» с нежнейшей творожной начинкой, которая буквально тает во рту. Тесто становится мягким и пластичным, благодаря маслу и творогу оно рассыпается на невесомые слои.

Каждая «розочка» — это маленькое произведение искусства: хрустящая корочка снаружи и мягкая, чуть влажная серединка. Такое печенье намного интереснее и вкуснее магазинных ватрушек, при этом готовится из доступных продуктов. Идеально к утреннему кофе, вечернему чаю или как десерт для детского праздника.

Готовится легко, а съедается мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности), 100 г сливочного масла (размягченного), 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте размягченное масло, яйцо, сахар, ванилин и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Вырежьте кружочки стаканом. Каждый кружок надрежьте от края к центру в 4–5 местах, формируя лепестки. Затем сформируйте «розочки», приподняв края. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими.

