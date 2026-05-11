Посол высказался о возможности войны между Россией и Германией Нечаев: у России нет желания воевать с Германией и НАТО

Москва не рассматривает возможность и не хочет военного конфликта с Германией и странами НАТО, сказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, которые передает РИА Новости, подобные сценарии не входят в повестку российской стороны.

Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками (в отношении России. — NEWS.ru), то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы, — заявил Нечаев.

Ранее сообщалось, что европейским лидерам следует дать бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру мандат на переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Александр Рар. Он обратил внимание, что на кандидатуру политика указал президент России Владимир Путин, что, по его мнению, говорит о намерении главы государства завершить конфликт.

До этого Рар отмечал, что воинственный путь Германии, связанный с желанием получить ядерное оружие, ведет к общеевропейскому конфликту. По его словам, ФРГ намерена стать главным лидером в Европе на случай дистанцирования Соединенных Штатов.