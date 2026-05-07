Воинственный путь Германии, связанный с желанием получить ядерное оружие, ведет к общеевропейскому конфликту, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ФРГ намерена стать главным лидером в Европе на случай дистанцирования Соединенных Штатов.

В Германии пошли разговоры о приобретении ядерного оружия. ФРГ хочет стать главным лидером в Европе, если США начнут дистанцироваться. Для этого Берлину нужно усилить мощь, в том числе в военных делах. Но это не произойдет сразу и быстро, пока все на уровне разговоров. Однако Германия требует от ЕС разработку новой доктрины «устрашения» России. Вопрос о ядерном зонтике для всей Европы, а не только для Франции, приобретает значение. Я не понимаю, почему европейские страны не видят, что этот путь Германии ведет к очередной общеевропейской катастрофе, — высказался Рар.

Чтобы стать ядерной державой, Германии надо будет выйти из всех прежних соглашений, в том числе договора «4+2», где страны-победители Второй мировой войны согласились на воссоединение ФРГ, если та подпишется под ряд ограничений, особенно в военном плане. Однако Берлин уже своим участием на стороне Вашингтона в войнах в Югославии, Афганистане, Ливии и, возможно, в скором времени в Иране, демонстрирует приверженность более воинствующему курсу. Хочется сказать, что милитаризация Германии вызывает в немецком обществе маргинальный протест. СМИ, наоборот, приветствуют подготовку к войне, — заключил Рар.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет прочной правовой основы. По его словам, объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум.