День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 18:18

Стало известно, к чему приведет желание Германии стать ядерной державой

Политолог Рар: воинственный путь Германии ведет к общеевропейскому конфликту

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Воинственный путь Германии, связанный с желанием получить ядерное оружие, ведет к общеевропейскому конфликту, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ФРГ намерена стать главным лидером в Европе на случай дистанцирования Соединенных Штатов.

В Германии пошли разговоры о приобретении ядерного оружия. ФРГ хочет стать главным лидером в Европе, если США начнут дистанцироваться. Для этого Берлину нужно усилить мощь, в том числе в военных делах. Но это не произойдет сразу и быстро, пока все на уровне разговоров. Однако Германия требует от ЕС разработку новой доктрины «устрашения» России. Вопрос о ядерном зонтике для всей Европы, а не только для Франции, приобретает значение. Я не понимаю, почему европейские страны не видят, что этот путь Германии ведет к очередной общеевропейской катастрофе, — высказался Рар.

Он отметил, что для получения ядерного статуса Берлину придется выйти из прежних соглашений, включая договор «4+2» («Об окончательном урегулировании в отношении Германии»), где победители во Второй мировой войне поставили условия по демилитаризации страны. По его мнению, ФРГ уже своим участием в конфликтах на стороне США продемонстрировала приверженность воинствующему курсу.

Чтобы стать ядерной державой, Германии надо будет выйти из всех прежних соглашений, в том числе договора «4+2», где страны-победители Второй мировой войны согласились на воссоединение ФРГ, если та подпишется под ряд ограничений, особенно в военном плане. Однако Берлин уже своим участием на стороне Вашингтона в войнах в Югославии, Афганистане, Ливии и, возможно, в скором времени в Иране, демонстрирует приверженность более воинствующему курсу. Хочется сказать, что милитаризация Германии вызывает в немецком обществе маргинальный протест. СМИ, наоборот, приветствуют подготовку к войне, — заключил Рар.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет прочной правовой основы. По его словам, объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум.

Европа
Германия
США
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.