День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 01:26

ВОЗ дал ключевой совет для пассажиров лайнера с хантавирусом на борту

ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин пассажирам лайнера MV Hondius

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВОЗ рекомендовала ввести 42-дневный карантин для пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавирусной инфекции, передает пресс-служба организации. Мера касается эвакуированных с судна людей и предусматривает медицинское наблюдение.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что каратин можно провести как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Данные рекомендации не являются обязательными и страны могут действовать самостоятельно, исходя из оценки рисков, заключил он.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого в Испании были зафиксированы два новых случая заражения хантавирусом. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй — в провинции Аликанте на юге Испании, расстояние между которыми превышает тысячу километров.

Мир
ВОЗ
хантавирус
карантин
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкие политики поддержали предложение Путина
Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС
Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей
Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы
В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП
Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться
Россияне массово возвращаются в РФ
В Германии заявили о рисках эскалации конфликта Запада с Россией
Мирный житель ранен после атаки ВСУ под Белгородом
ВОЗ дал ключевой совет для пассажиров лайнера с хантавирусом на борту
Трамп может отклонить ответ Ирана на мирный план
Россияне получили новый туристический маршрут без виз
На Канарах эвакуировали сотню пассажиров лайнера MV Hondius
Иран дал ответ США на предложение по демонтированию ядерных объектов
Посол высказался о возможности войны между Россией и Германией
Дроны «Хезболлы» уничтожили два израильских танка на юге Ливана
На МКАД произошло массовое ДТП
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.