ВОЗ дал ключевой совет для пассажиров лайнера с хантавирусом на борту

ВОЗ рекомендовала ввести 42-дневный карантин для пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавирусной инфекции, передает пресс-служба организации. Мера касается эвакуированных с судна людей и предусматривает медицинское наблюдение.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что каратин можно провести как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Данные рекомендации не являются обязательными и страны могут действовать самостоятельно, исходя из оценки рисков, заключил он.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого в Испании были зафиксированы два новых случая заражения хантавирусом. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй — в провинции Аликанте на юге Испании, расстояние между которыми превышает тысячу километров.